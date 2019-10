POL-LER: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 23.10.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

Leer - Da ein 66-jähriger Leeraner als Fahrer eines Pkw VW auf seiner Fahrt den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte, führten Polizeibeamte am Mittwochmorgen eine Verkehrskontrolle in der Okko-Ten-Broek-Straße durch. Während der Kontrolle stellten die Beamten zusätzlich einen deutlichen Atemalkoholgeruch und weitere Anhaltspunkte für eine Beeinflussung des Mannes fest. Die Durchführung eines Atemalkoholtestes ergab im Anschluss einen Wert von 1,08 Promille. Daraufhin folgte die Durchführung einer Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheines des 66-jährigen.

Weener - Versuchter Einbruch in Bungalow

Weener - In der Nacht zum gestrigen Dienstag bemerkte eine 24-jährige Bewohnerin eines Bungalows in der Straße "Zur Helle" Geräusche an der Hauseingangstür. Kurze Zeit später beobachtete sie den Lichtschein einer Taschenlampe, der in das Objekt hineinleuchtete. Die Bewohnerin und ihr Lebensgefährte schalteten umgehend im Bungalow das Licht ein, woraufhin die bislang unbekannten Täter flüchteten. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnten Beschädigungen an der Hauseingangstür festgestellt werden. Zu einem Eindringen in das Objekt kam es nicht. Die Polizei hat Spuren am Tatort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Emden - Diebstahl aus Wohnung

Emden - Unbekannte Täter verschafften sich gestern Abend zwischen 21:40 Uhr und 22:40 Uhr Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Nesserlander Straße. Durch Herausbrechen des Türbandes aus der Türzarge gelangten sie in die Wohnung und entwendeten unter anderem ein Smartphone, einen DVD- Player sowie eine Spielekonsole. Die Polizei ermittelt nun in dieser Sache und bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Emden - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Emden - Während der Streifenfahrt fiel Polizeibeamten am Dienstagabend in der Larrelter Straße ein 24-jähriger Emder auf, der mit seinem Mofa mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Wybelsum fuhr. Die Beamten entschlossen sich zur Kontrolle des 24-jährigen. Während dieser stellte sich heraus, dass der Emder lediglich im Besitz einer Prüfbescheinigung und nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem war das Mofa baulich verändert worden, um eine höhere Geschwindigkeit zu erzielen. Hierdurch erlosch ebenfalls der Versicherungsschutz. Gegen den Mann wird nun ermittelt.

Leer - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Pedelec-Fahrerin

Leer - Gegen 10:45 Uhr befuhr am Dienstag ein 60-jähriger Leeraner als Fahrer eines Pkw Mercedes die Straße "Am Emsdeich" von der Emsstraße kommend und beabsichtigte am Ende der Straße nach links abzubiegen. Hierbei übersah er eine von rechts kommende 56-jährige Pedelec-Fahrerin aus Leer, die beabsichtigte nach links in die Straße "Am Emsdeich" abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei die Pedelec-Fahrerin stürzte und sich nach derzeitigem Kenntnisstand schwer verletzte. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge wurden teils stark beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf eine untere vierstellige Summe geschätzt.

