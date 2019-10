POL-LER: ++ Emden - Verkehrssicherheitstraining mit dem Fahrrad für Menschen mit Teilhabeeinschränkungen ++

Polizeiinspektion Leer/Emden

Emden - Verkehrssicherheitstraining mit dem Fahrrad für Menschen mit Teilhabeeinschränkungen

In freudige Gesichter konnte man blicken, als Polizeioberkommissar Holger Gärtner den insgesamt zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei einem Verkehrssicherheitstraining einen Fahrradführerschein überreichte. Am letzten Donnerstag veranstaltete die Polizei Emden in Zusammenarbeit mit den Ostfriesischen Beschäftigungs-und Wohnstätten (OBW) ein Verkehrssicherheitstraining mit dem Fahrrad für Menschen mit Teilhabeeinschränkungen. Das Training fand auf dem Gelände der Wohnstätte in der Herderstraße statt. Nach einer theoretischen Präsentation am Vormittag, freuten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Nachmittag auf einen praktischen Teil, bei dem sie Fahrübungen wie Notbremsungen, Slalom fahren und Einfahren in den fließenden Verkehr trainierten. Alle Beteiligten wohnen in Emden und legen täglich ihren Weg zur Arbeit bei der OBW mit dem Fahrrad zurück, sodass sie die hilfreichen Tipps gleich auf den Heimweg umsetzen konnten. Neue Termine für ein Verkehrssicherheitstraining mit dem Fahrrad sind bereits in Planung. Interessierte können sich bei Holger Gärtner, in seiner Funktion als Präventionsbeauftragter der Polizei Emden, unter der Telefonnummer 04921-891-107 oder unter der E-Mail holger.gaertner@polizei.niedersachsen.de melden.

