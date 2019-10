Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 21.10.2019

PI Leer/Emden (ots)

++ Diebstahl aus Wohnung ++ Körperliche Auseinandersetzung ++ Verkehrsunfallflucht ++ Mehrere Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht! ++ Hotelgast aufgrund offenen Haftbefehls festgenommen ++ Unfallbeteiligter gesucht - Unfallverursacher hat sich gemeldet ++

Leer - Diebstahl aus Wohnung

Leer - Am gestrigen Nachmittag in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 19:40 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Großstraße ein. Das Mehrparteienhaus befindet sich mittig zwischen den Seitenstraßen Annenstraße und Christine-Charlotten-Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangte der Täter über ein auf Kipp stehendes Badezimmerfenster in die Wohnung. Unter der Mitnahme von Bargeld flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Zeugen werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Ostrhauderfehn - Körperliche Auseinandersetzung

Ostrhauderfehn - Auf einem Straßenfest "Im Gewerbegebiet" kam es am gestrigen Abend gegen 19:45 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Personen. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte ein 28-jähriger aus Ostrhauderfehn auf der Tanzfläche der Veranstaltung einem 37-jährigen aus Ostrhauderfehn mit der Faust in das Gesicht geschlagen. Eine 38-jährige Verwandte des Opfers versuchte die körperliche Auseinandersetzung zu schlichten und begab sich zwischen die beiden Männer. Dabei wurde sie durch den 28-jährigen am Oberkörper verletzt. Kurz darauf kam es zu einem erneuten Aufeinandertreffen der beiden Männer, wobei es zu einer weiteren Auseinandersetzung kam. In der Folge wurde eine 32-jährige aus Ostrhauderfehn, die ebenfalls zu der Personengruppe gehörte, am Kopf leicht verletzt. Der 28-jährige konnte auf dem Straßenfest nicht mehr angetroffen werden. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfallflucht

Ostrhauderfehn - Am heutigen Tag wurde in der Zeit zwischen 10:50 Uhr und 11:10 Uhr ein Roller auf einem Parkplatz an der Hauptstraße in unmittelbarer Nähe zum Rathaus durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Roller fiel bei dem Zusammenstoß auf die Seite und wurde durch den Verursacher circa einen Meter über das Pflaster geschoben. Zeugen werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Mehrere Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht!

Emden - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden im Stadtgebiet Borssum fünf Pkw durch einen bislang unbekannten Täter erheblich beschädigt. Die Polizei Emden sucht Zeugen, die Hinweise zu diesen Taten oder dem Täter geben können. Mindestens drei der Pkw, darunter ein silberner Daimler und ein grauer Ford Fiesta in der Ulmenstraße und ein weißer Fiat Panda im Wykhoffweg, wurden durch den Täter mit einem Backstein beschädigt. Ein Renault Twingo im Wykhoffweg und ein Opel Meriva im Wacholderweg wurden auf noch nicht abschließend geklärte Art und Weise beschädigt, weisen aber ein ähnliches Schadenbild auf. Bei den betroffenen Pkw schlug der Täter die Fensterscheiben ein, beschädigte den Lack und/oder die Außenspiegel. Das vordere Kennzeichen des Ford Fiesta wurde zudem entwendet. Die Fahrzeuge befanden sich zum Tatzeitpunkt auf Parkplätzen im öffentlichen Verkehrsraum. Zu einem Diebstahl aus den Pkw kam es nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Hinweise nimmt die Polizei Emden entgegen.

Emden - Hotelgast aufgrund offenen Haftbefehls festgenommen

Emden - Am gestrigen Mittag wurde ein 52-jähriger aus Emden aufgrund eines offenen Haftbefehls in einem Hotel an der Auricher Straße festgenommen. Zwischen einem Angestellten des Hotels und dem alkoholisierten Emder kam es vorab zu Streitigkeiten, woraufhin die Polizei alarmiert wurde. Die Beamten stellten fest, dass ein offener Haftbefehl gegen den 52-jährigen vorlag. Da er den haftbefreienden Betrag nicht zahlen konnte, wurde er festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Emden - Unfallbeteiligter gesucht - Unfallverursacher hat sich gemeldet

Emden - Am letzten Samstag gegen 14 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Dollart-Centers in der Thüringer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine Fahrzeugführerin aus Emden hatte beim Ausparken mit ihrem Ford Kuga einen neben ihr geparkten Pkw touchiert. Unmittelbar darauf fuhr das touchierte Fahrzeug, bei dem es sich mutmaßlich um einen dunklen Daimler gehandelt haben könnte, von der Unfallörtlichkeit fort. Der Fahrzeugführer, der circa 50 Jahre alt gewesen sein soll, hatte den Unfall scheinbar nicht bemerkt. Die Unfallverursacherin meldete sich später bei der Polizei. Die Polizei Emden sucht nun nach dem Unfallbeteiligten mit dem dunklen Daimler.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-339

Polizeistation Filsum 04957-334

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-61751

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Leer/Emden

Heike Rogner

Telefon: 0491/97690-104

E-Mail: heike.rogner@polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell