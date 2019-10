Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: PI Leer/Emden - Prävention: Neue Beauftragte für Jugendsachen

PI Leer/Emden (ots)

Leer - Neue Beuaftragte für Jugendsachen

Leer - Seit dem 01.10.2019 komplettiert die 51-jährige Polizeihauptkommissarin Christa Frigger als Beauftrage für Jugendsachen das Präventionsteam der Polizeiinspektion Leer/Emden und tritt die Nachfolge von KHKin Angela Neerhut an. PHKin Frigger war in ihren 29 Dienstjahren in verschiedenen Bereichen der Polizei tätig. Zukünftig wird sie als Ansprechpartnerin für Schulen, Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher sowie für Kinder und Jugendliche, für Vereine und Jugendorganisationen zur Verfügung stehen.

"Mir ist es wichtig, dass ich persönlich mit den Jugendlichen in Kontakt trete. Dabei möchte ich vor allem die polizeilichen Themen, die die Jugendlichen besonders betreffen, ansprechen, um das Vertrauen in die polizeiliche Arbeit nachhaltig zu fördern."

Ein Schwerpunkt im Rahmen des Präventionsauftrages liegt auf eine funktionierende und für alle Beteiligten gewinnbringende Netzwerkarbeit. Hierfür sind eine Mitwirkung in Präventionsgremien, das Referieren über polizeirelevante Themen (z. B. bei Lehrerkonferenzen oder Elternabenden), sowie die Durchführung verhaltensorientierter Präventionsmaßnahmen (z. B. Präventionsunterricht an Schulen u. a. zu den Themen Cybermobbing, Sucht, Zivilcourage) geplant. Auch ist eine Zusammenarbeit bei Projekten außerhalb polizeilicher Institutionen und eine Kooperation mit staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen der Jugendarbeit vorgesehen.

Erreichbarkeit:

Polizeiinspektion Leer/Emden Am Hafenkopf 2 26789 Leer Emailadresse: christa.frigger@polizei.niedersachsen.de Telefonnummer: 0491/976 90 107

