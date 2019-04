Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 140419-356: Taschendieb erbeutet Portemonnaie

Radevormwald (ots)

Beim Einkauf in einem Lebensmittelmarkt an der Poststraße ist einer 54-Jährigen aus Radevormwald am Freitagnachmittag (12. April) die Geldbörse gestohlen worden. Die Frau hatte ihre Handtasche, in der sich auch ihre Geldbörse befand, während ihres Einkaufs auf ihren Einkaufstrolley gestellt. Die Polizei hingegen empfiehlt aus gutem Grund Wertvolles wie Brieftaschen, Geldbörsen oder Handys am Körper zu tragen, am besten in verschlossenen Innentaschen. Diesen Sicherheitstipp hätte besser auch die Radevormwalderin beachtet. Obwohl der 54-Jährigen auffiel, dass sich ein unbekannter Mann eine zeitlang in ihrer Nähe aufhielt und dabei auch scheinbar unabsichtlich gegen ihren Trolley stieß, gelang es diesem unbemerkt in die Handtasche zu greifen und die Geldbörse zu stehlen. Der Unbekannte war etwa 180 - 185 cm groß, von schlanker Statur, hatte dunkle Haare, einen 3-Tage-Bart und war vermutlich südländischer Herkunft. Als Kleidung trug er eine dunkelblaue Jeans sowie eine dunkelblaue Weste. Wer Angaben zu der Person machen kann, wird gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat in Wipperfürth in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell