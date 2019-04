Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 13042019-353 Verkehrsunfall Personenschaden Frontalzusammenstoß forderte zwei Verletzte

Marienheide (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Gummersbacher Straße in Marienheide-Stülinghausen haben sich am Samstagvormittag (13.04.) zwei Personen teils schwere Verletzungen zugezogen. Um 09:10 Uhr war eine 18-jährige Pkw-Fahrerin aus Bergneustadt in Richtung Ortskern Marienheide unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Pkw eines 29-jährigen Mannes aus Overath. Bei der Frontalkollision erlitt die 18-jährige Fahranfängerin schwere Verletzungen und musst durch die Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden. Sie wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert. Der 29-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und musste ebenfalls im Krankenhaus behandelt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bundesstraße bis etwa 11:30 Uhr gesperrt. An beide Fahrzeugen entstand Totalschaden.

