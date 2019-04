Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 120419-352: Rotweißes Yamaha-Quad gestohlen

Reichshof (ots)

Aufgrund eines technischen Defekts blieb ein 33-jähriger Quadfahrer am Mittwochabend (10. April) auf der B 256 in Höhe der Autobahnzufahrt zur A4 liegen - als er sein Quad am nächsten Abend bergen wollte, war es verschwunden. Der Mann hatte sein Quad nach der Panne von der in Fahrbahn hinter die Leitplanke geschoben und wollte es am nächsten Abend abholen. Gegen 18.15 Uhr hatte sich am Donnerstag noch ein Zeuge bei der Polizei wegen des in Fahrtrichtung Bergneustadt rechts hinter der Leitplanke stehenden Quads gemeldet. Als der Geschädigte gegen 19.30 Uhr dort eintraf, hatte sich bereits ein Dieb um den Abtransport bemüht. Es handelt sich um ein in den Farben rot und weiß lackiertes Quad vom Typ Yamaha YFM, an dem das Kennzeichen GM-ST 63 angebracht war. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

