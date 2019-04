Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 120419-350: Nächtlicher Geschäftseinbruch in Wiehl

Wiehl (ots)

Dem ersten Anschein nach ohne Beute geflüchtet sind Einbrecher, die am frühen Freitagmorgen (12. April) in zwei Geschäfte eines Einkaufzentrums an der Wiesenstraße eingedrungen sind. Die Unbekannten hatten kurz vor drei Uhr Türen eines Bekleidungs- und eines Schuhgeschäftes aufgebrochen und dabei einen Alarm ausgelöst. Als die Polizei kurze Zeit später am Tatort eintraf, waren die Einbrecher bereits verschwunden. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Kriminalpolizei in Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

