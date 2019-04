Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110419-347: Vermutlicher Einbrecher mit blauem Golf geflüchtet

Wiehl (ots)

Mit einem blauen VW Golf fuhr am Mittwochabend (10. April) ein unbekannter Mann davon, nachdem er an einer Wohnung in der Eschenbachstrasse eine Fensterscheibe eingeworfen hatte. Anwohner hatten gegen 21.05 Uhr ein lautes Knallen gehört und daraufhin den Unbekannten entdeckt, der sich in der Nähe des zerstörten Fensters aufhielt. Dieser machte sich daraufhin aus dem Staub und fuhr mit einem in der Nähe geparkten Golf davon. Dem Anschein nach hatte der Mann in die Wohnung einsteigen wollen, nahm davon aber Abstand, als die Zeugen auf ihn aufmerksam wurden. Die Zeugen beschrieben den Unbekannten als etwa 40-50 Jahre alt und zwischen 160 und 170 cm groß. Bekleidet war er mit einer dunklen Hose, einer schwarzen Jacke sowie einer gleichfarbigen Mütze. Daneben führte er eine dunkle Sporttasche mit. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

