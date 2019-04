Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110419-345: Schnellimbiss aufgebrochen

Reichshof (ots)

Einem Schnellrestaurant an der Siegener Straße in Wildbergerhütte haben Einbrecher in der Nacht zu Mittwoch (9./10. April) einen Besuch abgestattet. Die Kriminellen gelang es eine auf der Rückseite des Gebäudes gelegene Zugangstüre aufzuhebeln und nahmen einen etwa 20 x 30 cm großen Tresor mit. Als Tatzeit kommt der Zeitraum zwischen 22.00 und 08.30 Uhr in Frage. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

