Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110419-344: Portemonnaie aus Auto gestohlen

Nümbrecht (ots)

Ein in der Türablage eines Autos zurückgelassenes Portemonnaie hat ein Unbekannter am Mittwochnachmittag (10. April) auf der Alten Poststraße gestohlen; die Polizei hofft anhand einer guten Personenbeschreibung auf Hinweise. Gegen 16.10 Uhr hatte die augenscheinlich männliche Person die Fahrertür eines blauen Toyotas geöffnet, die Geldbörse aus der Türablage genommen und sich anschließend in unbekannte Richtung entfernt. Die Person trug ein dunkles Kapuzenshirt mit weißen Punkten, wobei unter der übergezogenen Kapuze noch eine aufgesetzte Baseballkappe zu erkennen war. Weiterhin trug die Person eine Jeans, rote Turnschuhe sowie eine Sonnenbrille. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 02261 81990 an das Kriminalkommissariat in Waldbröl.

