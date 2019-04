Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110419-341: Mehrere Gartenlauben aufgebrochen

Radevormwald (ots)

In vier Gartenlauben einer Gartenhaussiedlung im Bereich des Jung-Stilling-Weges sind Unbekannte in der Zeit von Dienstagabend und Mittwochmittag (9./10. April) eingestiegen. Die Täter brachen jeweils Türen oder Fenster auf. Was dabei abhanden kam, steht noch nicht genau fest - zumindest haben die Diebe einen Fernseher mitsamt einem dazugehörigen Receiver gestohlen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

