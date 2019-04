Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110419-342: Elektrowerkzeuge gestohlen

Reichshof (ots)

Bei einem Einbruch in eine Firma in Reichshof-Tillkausen haben Unbekannte mehrere Elektrowerkzeuge erbeutet. Die Einbrecher verschafften sich zwischen 18.30 Uhr am Dienstag und 07.15 Uhr am Mittwoch (9./10. April) durch ein eingeschlagenes Fenster Zugang zu einer Firmenhalle und konnten mit ihrer Beute unbemerkt flüchten. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

