Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110419-340: Einbrecher zogen durch die Kaiserstraße

Radevormwald (ots)

110419-340: Einbrecher zogen durch die Kaiserstraße Gleich drei Geschäftshäuser haben Einbrecher in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (10./11. April) auf der Kaiserstraße aufgesucht, dabei aber kaum Beute gemacht. Gegen 01.05 Uhr hatten Unbekannte beim Aufbrechen einer Türe eines Elektronikgeschäftes einen Alarm ausgelöst und hatten daraufhin ohne Diebesgut die Flucht ergriffen. Am Morgen fanden sich in der nahen Umgebung noch zwei weitere Tatorte. Während sie bei einem Wohn- und Geschäftshaus an der Eingangstüre mit ihren Hebelversuchen scheiterten, konnten sie die Terrassentüre eines Friseurgeschäftes überwinden und in das Geschäft einsteigen; sie erbeuteten eine geringe Menge Wechselgeld. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

