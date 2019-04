Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110419-339: Beim Linksabbiegen mit Gegenverkehr kollidiert - drei Schwerverletzte

Marienheide (ots)

Bei einem Unfall auf der L306 in Marienheide - Holzwipper sind am Mittwochnachmittag (10.April) drei Personen schwer verletzt worden.

Ein 31-jähriger Gummersbacher fuhr um 16:45 Uhr mit seinem schwarzen Opel auf der L306 in Richtung Meinerzhagen. Er beabsichtigte nach links in die K45 abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden silbernen Kia einer 80-jährigen Marienheiderin. Das Fahrzeug des Gummersbachers war mit fünf Personen besetzt. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt ein zweijähriges Kind und eine 29-jährige Frau schwere Verletzungen. Die beiden anderen Kinder (vier und fünf Jahre) auf der Rückbank blieben genau wie der Fahrer unverletzt. Auch die 80-jährige Fahrerin des silbernen Kia wurde schwerverletzt. Nach notärztlicher Versorgung vor Ort wurden die Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die L306 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 18:30 Uhr gesperrt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell