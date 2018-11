POL-WHV: Verdacht des versuchten Raubes auf der Insel Wangerooge - Polizei sucht zur Aufklärung der näheren Umstände Zeugen

Wilhelmshaven (ots) - wangerooge. Am Mittwoch, 14.11.2018, erhielt die Polizei Wangerooge Kenntnis von einem möglichen Raub, der sich Montagnachmittag, 12.11.2018, ereignet haben soll.

Gegen 15.30 - 16:00 Uhr sprachen drei Männer ein 12-jähriges Mädchen an, die gerade in der Straße Am Wattenmeer in Richtung Bahnhof unterwegs war, und sollen die Herausgabe von Geld gefordert haben. Der zum Mädchen zugehörige Hund soll einen der Männer in den Arm gebissen haben, das Mädchen außerdem um sich geschlagen und getreten haben. so dass sie mit ihrem Hund schließlich in Richtung Bahnhof flüchten konnte.

Nach bisherigem Ermittlungsstand sollen die Männer zwischen 20 - 30 Jahre alt, und dunkel mit Kapuzen bekleidet gewesen sein und nach Alkohol gerochen haben.

Einer der drei Männer wurde als auffällig klein beschrieben. Die Polizei sucht zur Aufklärung dieses Sachverhaltes dringend nach Personen, die sich an dem Montagnachmittag in dem Bereich der Insel aufgehalten haben und ergänzende Angaben zu den beschriebenen Personen machen können.

Unter Umständen ist auch eine männliche Person mit einer Bissverletzung aufgefallen. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04469/205 bzw. 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen.

