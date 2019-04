Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 100419-336: Kleinkraftrad vor den Augen des Besitzers gestohlen

Marienheide (ots)

Am Dienstagabend (9. April) haben zwei Unbekannte einen Moment der Unachtsamkeit ausgenutzt, um das Kleinkraftrad eines 16-Jährigen zu stehlen. Der Jugendliche hatte sich mit Freunden gegen 21.30 Uhr auf einem Parkplatz der Gesamtschule Marienheide aufgehalten und sein Kleinkraftrad mit steckendem Schlüssel nicht weit entfernt abgestellt. Plötzlich hörte er, wie der Motor seines Gefährts gestartet wurde und zwei dunkel und mit Basballkappen bekleidete Unbekannte damit fort fuhren. An dem in den Farben blau und grau lackierten Motorroller war das Versicherungskennzeichen 148TVD angebracht.

