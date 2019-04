Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 100419-334: Deponierten Schlüssel zu Diebstahl benutzt

Wiehl (ots)

Ein im Außenbereich deponierter Schlüssel birgt immer die Gefahr, dass Diebe diesen nutzen, um Ihr Hab und Gut zu stehlen. Diese Erfahrung mussten Bewohner eines Einfamilienhauses in Oberwiehl machen, bei denen aus einem Lagerraum in der Nacht zu Dienstag (8./9. April) zwei Motorsägen sowie acht bereifte Alufelgen gestohlen wurden. Zwischen 21.00 und 14.15 Uhr nutzten die Diebe den aufgefundenen Schlüssel, um die Zugangstüre zu öffnen und ihre Beute unbemerkt abzutransportieren. Nicht weit von dem Lagerraum entfernt kamen in der gleichen Nacht zwischen 21.00 und 05.00 Uhr drei Fahrräder aus einem unverschlossenen Gartenhaus am Bachweg abhanden; die Fahrräder waren mit einem Schloss gesichert, was den Diebstahl aber nicht verhindern konnte. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

