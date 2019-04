Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 100419-333: Tabakwaren im Visier

Radevormwald (ots)

Auf Zigaretten hatten es Kriminelle abgesehen, die in der vergangenen Nacht (10.April) in der Elberfelder Straße in einen Verbrauchermarkt eingestiegen sind. Innerhalb weniger Minuten hebelten die Täter um kurz nach 3 Uhr die Tür zur Bäckerei auf und gelangten so zum Kassenbereich des Verbrauchermarkts. Hier hatten sie es auf Tabakwaren abgesehen. Sie packten zahlreiche Zigarettenstangen und -schachteln ein und verließen den Tatort in unbekannte Richtung. Die Videoüberwachung hat zwischen 3:12 Uhr und 3:14 Uhr zwei Männer mit normaler Statur, hellen Jacken und Sturmhauben aufgezeichnet.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter 02261 81990.

