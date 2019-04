Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 090419-329: 24-Jähriger bei Auseinandersetzung mit Messer verletzt

Lindlar (ots)

Schwere Verletzungen hat ein 24-jähriger Lindlarer am frühen Dienstagmorgen (9. April) bei einer Auseinandersetzung im Ortsteil Scheel erlitten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren der 24-Jährige sowie zwei Begleitpersonen kurz nach 01.00 Uhr zu Fuß unterwegs und hatten sich eine Weile vor dem Haus eines 45-jährigen Anwohners aufgehalten. Dieser fühlte sich gestört, trat aus dem Haus und sprach die Gruppe an. Zwischen dem Hausbewohner und dem 24-Jährigen gab es anschließend ein kurzes Aufeinandertreffen, bei dem der junge Mann eine Stichverletzung davontrug. Er musste schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 45-Jährige, der im Anschluss den Rettungsdienst verständigte, wurde vor Ort festgenommen und zwischenzeitlich wieder entlassen. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

