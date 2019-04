Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 090419-331: Warnung vor unseriösen Reinigungsarbeiten

Hückeswagen / Oberbergischer Kreis (ots)

Unter dem Namen "Stein- und Pflasterreinigung Weber" ist im März 2019 ein Zeitungsinserat im Oberbergischen veröffentlicht worden, in dem die angeblich in Hückeswagen ansässige Firma entsprechende Arbeiten anbietet. Inzwischen ermitteln Polizei und Kreisordnungsamt in zwei Fällen wegen dem Verdacht des Betruges und Verstoßes gegen die Gewerbeordnung. In einem Fall hatte ein Mann aus Wipperfürth Kontakt zu der in der Anzeige genannten Rufnummer aufgenommen und eine Pflasterreinigung beauftragt. Die Arbeiten wurden prompt durchgeführt, wobei die augenscheinlich überhöhte Rechnungssumme vor Ort in bar entrichtet werden musste. Da die Zusendung der versprochenen Rechnung ausblieb, begab sich der Auftraggeber zum angeblichen Firmensitz nach Hückeswagen, fand dort aber lediglich ein leerstehendes Haus vor. Dies ist auch das Ergebnis der Recherche des Kreisordungsamtes, an das sich ein Mann aus Waldbröl gerichtet hatte, nachdem er mit der angeblichen Firma einen Auftrag ausgehandelt hatte. Die Arbeiter erschienen vereinbarungsgemäß am Freitag (5. April) in Waldbröl, wurden dort aber nicht nur vom Hauseigentümer sondern auch von einem Mitarbeiter des Kreisordnungsamtes empfangen. Nachdem dieser sich vorgestellt und um die Gewerbeunterlagen gebeten hatte, packten die Herrschaften schleunigst sämtliche Gerätschaften wieder ein und flüchteten. Neben gewerberechtlichen Aspekten besteht der Verdacht, dass der für die Arbeiten vereinbarte Lohn in betrügerischer Absicht deutlich zu hoch angesetzt war. Die Polizei vermutet, dass es sich bei den genannten Fällen nicht um Einzelfälle handelt. Etwaige Geschädigte können bei der Polizei Anzeige erstatten. Nutzen Sie dazu am besten die Möglichkeit der Onlineanzeige über die Internetwache der Polizei NRW; Sie können Anzeigen aber auch an jeder Polizeidienststelle erstatten oder sich beim Kreisordnungsamt (Herrn Steinfort- 02261/88-3209) melden.

