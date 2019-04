Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 090419-328: Müllsäcke angesteckt

Bergneustadt (ots)

In Wiedenest haben Unbekannte in den frühen Morgenstunden (9. April) vor einer Hauswand abgelegte Müllsäcke in Brand gesteckt. Gegen 02.30 Uhr hatten Anwohner der Straße "In der Bockemühle" die brennenden Müllsäcke bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Diese konnte das Feuer löschen, bevor es einen größeren Schaden an der Hausfassade verursacht hatte. Hinweise zu dem Brand nimmt das Kriminalkommissariat 1 in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell