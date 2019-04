Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 100419-332: Lagerhalle leergeräumt

Engelskirchen (ots)

Fast komplett leer geräumt haben Einbrecher in den vergangenen Tagen eine Lagerhalle in der Horpestraße in Engelskirchen. Im Tatzeitraum zwischen Freitag und Dienstag (9.April) 11:50 Uhr verschafften sich die Täter auf bislang ungeklärte Weise Zugang in die Lagerhalle. Dort lagerte Neuware überwiegend aus den Bereichen Elektro, Camping, Haushaltswaren und Spielwaren. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter für den Abtransport der Waren ein Fahrzeug genutzt haben.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell