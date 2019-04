Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 100419-337: Falsche Personalienangabe nutzte nichts

Wipperfürth (ots)

Mit einer falschen Personalienangabe wollte sich ein 32-Jähriger aus Bochum am Dienstag (9. April) bei einer Verkehrskontrolle aus der Affäre ziehen. Der Mann war am Nachmittag auf der Marienheider Straße in Wipperfürth-Ohl wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung von der Polizei angehalten worden und konnte weder einen Ausweis noch einen Führerschein vorweisen. Mit den von ihm angegebenen Personalien fand sich auch eine Person im Datenbestand, die über die entsprechende Fahrerlaubnis verfügte, jedoch hegten die Beamten Zweifel an der Richtigkeit der Angaben und nahmen den Bochumer mit auf die Polizeiwache nach Wipperfürth. Beim Gang ins Polizeigewahrsam rückte er dann mit der Wahrheit heraus und gab zu, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Nachdem ein Bekannter seinen Ausweis bei der Polizei in Bochum vorgelegt hatte und die Identität festgestellt war, konnte der Mann das Gewahrsam wieder verlassen und musste seinen Heimweg ohne seinen LKW antreten.

