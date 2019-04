Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld/ Betrüger versuchen es mit zwei fiesen Maschen

Coesfeld (ots)

Gleich zweimal ist eine 95-jährige Coesfelderin am Dienstag (2. April) von Betrügern angerufen worden. Die gute Nachricht: Die Seniorin fiel in beiden Fällen nicht auf die Betrugsmaschen herein. Am Mittag hatte sich zunächst jemand gemeldet und gesagt, sie habe einen Gutschein gewonnen. Da sie an keinem Gewinnspiel teilgenommen hatte legte die alte Dame auf. Kurze Zeit später klingelte das Telefon erneut. Diesmal behauptete der Anrufer er sei der Enkel, brauche Geld und verwickelte die Seniorin in ein längeres Gespräch. Schließlich legte die 95-Jährige auf. Es vergeht kaum ein Tag, an dem Betrüger nicht versuchen, ältere Menschen im Kreis Coesfeld um ihr Erspartes zu bringen. Bei der Wahl ihrer Betrugsmaschen sind die Betrüger erfinderisch (Enkeltrick, falsche Polizisten, Gewinnversprechen, falsche Handwerker...). Die Polizei bittet erneut darum: Wenn Sie es nicht schon getan haben, sprechen Sie mit älteren Angehörigen, Freunden und Nachbarn über das Problem.

