Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Harle/ Brand eines Wohnhauses

Coesfeld (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Dienstagnachmittag (2. April) ein Brand in einem Doppelhaus in der Coesfelder Bauerschaft Harle ausgebrochen. Ein Hausbewohner (74) konnte sich rechtzeitig ins Freie begeben. Der Rettungsdienst brachte ihn vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Weitere Bewohner waren nicht im Haus. Die Einsatzkräfte wurden um 16.25 Uhr alarmiert und waren schnell vor Ort. Dichter Qualm drang aus dem Haus. Die Feuerwehr löschte den Brand. Polizisten sperrten Wege zwischen B525 und Isfelder Weg. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

