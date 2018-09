POL-BI: Anwohnerin meldet Randalierer - Polizisten nehmen die Täter fest

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Innenstadt-

Am Samstag, den 08.09.2017, beschädigten zwei Randalierer geparkte Fahrzeuge an der Ravensberger Straße, zwischen der Huberstraße und der Wörthstraße. Eine Zeugin gab der Polizei die Flucht Richtung durch, die die Täter in Tatortnähe festnehmen.

Gegen 07:05 Uhr sah eine 49-jährige Anwohnerin der Ravensberger Straße aus dem Fenster ihrer Wohnung. Sie bemerkte zwei Männer, die wahllos gegen PKWs und deren Außenspiegel traten. Die Zeugin machte Beweisfotos von den beiden Tätern und meldete ihre Beobachtungen der Polizei. Sie gab eine Beschreibung der beiden Randalierer sowie ihre Fluchtrichtung, in Richtung Stauteiche, durch.

Polizisten trafen an der Otto-Brenner-Straße auf die zwei Tatverdächtigen. Sie kontrollierten die beiden angetrunkenen Männer. Die beiden 22 und 23 Jahre alten polizeibekannten Bielefelder äußerten sich nicht zu den Vorwürfen. Die Beamten nahmen sie zur Ausnüchterung mit zur Wache.

Im Bereich der Ravensberger Straße stellten die Beamten diverse Pkw mit eingeklappten Spiegeln sowie Gummi-und Schuhabrieben an den Karosserien fest. Bleibende Beschädigungen befanden sich an einem Mazda und einem Opel Vecta. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

