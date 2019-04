Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110419-343: Friseurgeschäft und Gaststätte aufgebrochen

Waldbröl (ots)

Bargeld haben Unbekannte bei Einbrüchen in der Nacht zu Mittwoch (9./10. April) im Waldbröler Innenstadtbereich erbeutet. Zwischen 19.30 Uhr und dem darauffolgenden Morgen hatten Einbrecher die Eingangstüre eines Friseurgeschäftes in der Straße Wiedehof aufgehebelt. Bei ihrem Streifzug durch das Geschäft erbeuteten sie Wechselgeld aus der Kasse. Auf Geldspielautomaten hatte es ein Dieb in einer Gaststätte an der Nümbrechter Straße abgesehen. Auch hier kam der Täter, der anhand einer Videoaufzeichnung als etwa 160 - 170 cm groß und von schlanker Statur beschrieben werden kann, in den Nachtstunden durch Aufhebeln der Eingangstüre in die Geschäftsräume. Dort brach er zwei Geldspielautomaten auf, wobei er eine unbekannten Summe an Bargeld erbeutete. Der Mann trug helle oder weiße Oberbekleidung und hatte augenscheinlich eine Glatze. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Kriminalpolizei in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell