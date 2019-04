Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110419-346: Fahrräder und Autoräder gestohlen

Reichshof (ots)

In Reichshof-Berghausen haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (10./11. April) zwei Fahrräder und acht Autoräder gestohlen. Die Diebe suchten offenbar gezielt nach unverschlossenen Gartenhäusern oder Abstellräumen und wurden in der Gartenstraße sowie der Straße Lehmelsweiher fündig. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die sich zwischen 23.00 und den frühen Morgenstunden in dem Bereich aufgehalten haben, nimmt die Kriminalpolizei in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

