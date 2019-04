Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 120419-349: Von zwei Autos die Kennzeichen gestohlen

Waldbröl / Wiehl (ots)

Die Kennzeichen GM-KV6020 und GM-RW605 haben Unbekannte zwischen Mittwoch und Donnerstag (10./11. April) von Autos in Waldbröl und Wiehl abmontiert und gestohlen. In Waldbröl war der Wagen zwischen 15.30 und 06.00 Uhr an der Denkmalstraße auf dem Parkplatz oberhalb des Rathauses geparkt. Der Diebstahl in Wiehl fand zwischen 23.00 und 08.30 Uhr auf der Eichhardtstraße statt. Hinweise bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 02261 81990.

