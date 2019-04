Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 120419-351: Einbrecher offenbar durch Hundegebell verscheucht

Marienheide (ots)

Zwischen 23 Uhr und Mitternacht schlug am späten Mittwoch (10. April) der Hund einer Anwohnerin der Alten Hofstraße an - offenbar hat er dadurch Einbrecher vertrieben, denn am nächsten Tag fanden sich Hebelspuren an der Hauseingangstüre. Die Hausbewohnerin hatte sich in der Nacht gar nicht erklären können, warum ihr Hund plötzlich zu bellen begann und sich kaum beruhigen ließ. Erst, als sie am nächsten Tag mehrere Eindrücke eines Hebelwerkzeugs an ihrer Hauseingangstür bemerkte, war ihr klar, dass ihr Hund gut auf sie aufgepasst und den Einbrecher mit seinem Bellen verscheucht hatte. Sollten Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Wohngebieten bemerken, verständigen Sie bitte umgehend Ihre Polizei über den kostenfreien Notruf 110. Einbrecher benötigen in der Regel nicht viel Zeit für einen Einbruch und nur durch schnelles Handeln besteht die Möglichkeit, die Täter noch vor Ort festzunehmen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell