Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 25.10.2019

++ Fahren unter Drogeneinfluss ++ Zaun beschädigt - Zeugen gesucht!(siehe Bildmaterial) ++ Sachbeschädigung an Schaufensterscheibe ++

Leer - Fahren unter Drogeneinfluss

Leer - Am gestrigen Nachmittag gegen 16:15 Uhr kontrollierte die Polizei in der Augustenstraße einen VW Golf. Bei der Fahrtauglichkeitsüberprüfung der 18-jährigen Fahrerin aus Leer ergaben sich Anhaltspunkte für eine Drogenbeeinflussung. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis und Kokain, sodass eine Blutentnahme veranlasst wurde. Bei dem Beifahrer, ein 20-jähriger aus Leer, konnte eine Schreckschusswaffe aufgefunden werden. Da er nicht im Besitz einer waffenrechtlichen Erlaubnis war, wurde diese sichergestellt. Gegen beide Personen wird nun ermittelt.

Emden - Zaun beschädigt - Zeugen gesucht!

Emden - In der Zeit vom letzten Freitagabend auf Samstagmorgen beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Maschendrahtzaun in der Fritz-Liebsch-Straße, Ecke Nesserlander Straße. Vermutlich wurde der Zaun bei einem Wendemanöver touchiert. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der örtlichen Polizei gebeten.

Emden - Sachbeschädigung an Schaufensterscheibe

Emden - In der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen wurde durch einen bislang unbekannten Täter eine Schaufensterscheibe in der Brückstraße beschädigt. Die Schaufensterscheibe eines dortigen Second-Hand-Geschäftes, welches sich an der Ecke zur Straße "Hinter der Halle" befindet, wurde durch den Täter eingeschlagen oder eingetreten. Zeugen werden gebeten, sich mit der örtlichen Polizei in Verbindung zu setzen.

