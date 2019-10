Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachtrag zur Pressemitteilung

PI Leer/Emden (ots)

Weener - Sachbeschädigung an Fensterscheiben

Weener - In der Nacht von letzten Donnerstag auf Freitag und von Sonntag auf Montag zerstörte ein bislang unbekannter Täter zwei Fensterscheiben eines Toilettenhäuschens am Marktplatz in der Schulstraße. Die Fenster befinden sich jeweils links-und rechtsseitig neben dem Eingang des Häuschens. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der örtlichen Polizei in Verbindung zu setzen.

Polizei Weener: 04951-913110

