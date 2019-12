Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Erneuter Wechselgeldbetrug auf Weihnachtsmarkt (15/2212)

Speyer (ots)

22.12.2019, 14:48 Uhr

Am Sonntagnachmittag kam es auf dem Weihnachtsmarkt Speyer erneut zu einem Wechselgeldbetrug. Ein ca. 50jähriger, kräftiger, etwa 190cm großer Mann mit dunkler Jacke und Basecap bezahlte an einem Süßwarenstand Süßigkeiten im Wert von 80EUR zunächst mit einem 500EUR-Schein. Nachdem er sein Wechselgeld erhalten hatte, wollte er plötzlich vom Verkauf zurücktreten. Nach der Rückabwicklung des Kaufgeschäftes bzw. der Rückgabe des Geldes stellte die Verkäuferin das Fehlen von 250 EUR fest, nachdem der Mann den Verkaufsstand bereits verlassen hatte. Die polizeiliche Suche nach dem Täter blieb erfolglos. Zeugen, die Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden. Daneben ergeht nochmals der Hinweis, keine größeren Geldscheine von Fremden anzunehmen oder zu tauschen und sich bei der Ausbezahlung von Wechselgeld niemals ablenken oder unter zeitlichen Druck setzten zu lassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell