Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfall unter Alkoholeinfluss

Hildesheim (ots)

Harsum/Borsum (sf) Am 31.10.2019, gegen 01:45 Uhr, kam es im Bereich der Langen Straße im Harsumer Ortsteil Borsum zu einem Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger Fahrzeugführer aus Hildesheim wich hierbei mit seinem VW Polo einer Absperrbarke aus, kam hierbei nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Straßenlaterne, sowie gegen eine Backsteinmauer. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,27 Promille. Der Fahrzeugführer kam anschließend zur Behandlung in ein Hildesheimer Krankenhaus. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ist eingeleitet. Durch den Verkehrsunfall entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von circa 7.000,- Euro.

