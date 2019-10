Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Discountermarkt

Hildesheim (ots)

SÖHLDE - (jpm)In der Nacht zu Mittwoch, 30.10.2019, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsamen Zutritt in die Räumlichkeiten eines Discountermarktes in der Marktstraße in Hoheneggelsen und erbeuteten Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand ereignete sich die Tat gegen 03:00 Uhr. Die Täter gelangten über das Dach zunächst auf den Dachboden des Marktes. Von dort verschafften sie sich über die Decke gewaltsam Zugang in ein Büro. Mit mitgebrachten, geeigneten Werkzeugen öffneten sie einen vorgefundenen Tresor und entnahmen daraus Bargeld in derzeit unbekannter Höhe.

Zeugen, die in Zusammenhang mit dem Einbruch verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Paul Makowski, Polizeioberkommissar

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell