Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Einbruch in Wagenfeld - Sachbeschädigungen an Schule in Lemförde ---

Diepholz (ots)

Wagenfeld - Einbruch

In der Nacht von Sonntag auf Montag drangen unbekannte Täter in ein Blumengeschäft im Sparkassenweg ein. Die Täter gelangten durch eine Hintertür, die sie gewaltsam öffneten, in den Verkaufsraum. Mit einer Beute von ca. 150 Euro Wechselgeld verließen die Täter das Geschäft wieder.

Lemförde - Sachbeschädigung

Bereits am 02.10.2019 in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 23.35 Uhr haben unbekannte Täter an der Von-Sanden-Oberschule in der Hauptstraße mehrere Sachbeschädigungen begangen. Sie beschädigten im Außenbereich eine Bank und ein Fenster. Der genaue Schaden ließ sich bislang noch nicht ermitteln.

