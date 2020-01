Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dietenheim - Unbekannter hebelt Fenster auf

Ohne Beute blieb ein Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag in Dietenheim.

Laut Polizeiangaben stieg der Täter in ein Gebäude in der Straße "Herrenweiher" in Regglisweiler ein, nachdem er ein Fenster aufgehebelt hatte. Nach derzeitigen Erkenntnissen flüchtete der Unbekannte ohne Beute. Er hinterließ einen Schaden von rund 1.000 Euro. Die Polizei aus Dietenheim (Tel. 0731/188-3812) hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Die dunkle Jahreszeit wird vermehrt von Einbrechern für ihre Taten genutzt. Fenster und Türen sind dabei die Schwachstellen an Gebäuden. Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen im Land informieren darüber, wie man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Für die Menschen in Dietenheim und Umgebung ist diese unter der Telefon-Nr. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent. Auch im Internet gibt die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

