Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Aus Unachtsamkeit gegen geparktes Auto gefahren - heftiger Unfall mit Fahrzeugüberschlag fordert eine leicht verletzte Person und rund 10.000 Euro Schaden

VS-Schwenningen (ots)

In einem Moment der Unachtsamkeit ist eine 30-jährige Fahrerin eines BMW Mini Cooper Cabrios am Sonntagmorgen in der Seestraße gegen einen geparkten Audi gefahren und hat sich in der Folge mit ihrem Wagen überschlagen. Die BMW Mini-Fahrerin war gegen 07 Uhr auf der Seestraße in Richtung Spittelstraße unterwegs. Aus Unachtsamkeit geriet die Frau dabei zu weit nach links und prallte annähernd ungebremst gegen den am linken Fahrbahnrand geparkten Audi A3. Im weiteren Verlauf geriet der Mini ins Schleudern, überschlug sich und blieb auf der linken Fahrzeugseite auf der Straße liegen. Bei dem Unfall hatte sich die 30-jährige Mini-Fahrerin leichte Verletzungen zugezogen. Da zunächst von einer eingeklemmten Person ausgegangen wurde, rückte die Schwenninger Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und 18 Mann zu der Unfallstelle aus. Mit Hilfe der mittlerweile eingetroffenen DRK-Rettungskräfte konnte die Frau dann aber selbständig aus dem Auto klettern. Nach einer Erstbehandlung noch an der Unfallstelle brachten die Rettungskräfte die 30-Jährige zur weiteren Untersuchung in das Schwarzwald-Baar Klinikum. An den beteiligten Fahrzeugen entstand bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich im Anschluss um den Abtransport der beiden nicht mehr fahrbereiten Autos.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell