Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald) Unbekannter streift geparktes Auto und flüchtet

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Am Sonntagnachmittag, etwa im Zeitraum zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr, hat ein Unbekannter mit einem silber oder weiß lackierten Fahrzeug in der Straße "Am Hofraum" vermutlich bei einem Parkvorgang die Front eines vor Gebäude Nummer 8 abgestellten Hyundais des Typs i30 gestreift. Anschließend flüchtete der Unbekannte, ohne für den verursachten Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro aufzukommen. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei St. Georgen (07724 9495-00) oder auch die Polizei Furtwangen (07723 92948-0) entgegen.

