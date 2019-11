Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand in Wohnheim - ein Leichtverletzter

Reutlingen (ots)

Esslingen(ES): Ein Leichtverletzter und Sachschaden in Höhe von circa 100.000 Euro sind das Ergebnis eines Brandes, der am Samstagmorgen in einem Männerwohnheim in der Plochinger Straße aus bislang unbekannter Ursache ausgebrochen ist. Der Brand wurde gegen 09.25 Uhr von einem Paketzusteller bemerkt, worauf sich dieser zusammen mit Passanten ins Gebäude begab und die noch darin befindlichen Bewohner alarmierte. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte schlugen bereits Flammen aus dem betroffenen Zimmer im Dachgeschoss. Durch die Feuerwehr, die mit 66 Einsatzkräften und 12 Fahrzeugen vor Ort war, mussten einige Personen mittels einer Drehleiter gerettet werden, die übrigen Bewohner konnten das Gebäude selbstständig verlassen. Infolge der entstandenen Rauchgase wurde eine Person leicht verletzt, konnte aber nach einer Behandlung durch den verständigten Rettungsdienst, der mit neun Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort war, wieder entlassen werden. Aufgrund der entstandenen Schäden ist das Gebäude vorerst nicht bewohnbar. Eine ersatzweise Unterbringung wurde von der zuständigen Behörde organisiert. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

