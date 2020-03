Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Rauchentwicklung bei einem Metallverarbeitungsbetrieb in der Weidenstraße führt zu Feuerwehreinsatz

VS-Schwenningen (ots)

Zu einer heftigen Rauchentwicklung und einem folgenden Feuerwehreinsatz ist es am Montag, kurz nach 11 Uhr, bei einem Metallverarbeitungsbetrieb in der Weidenstraße gekommen. Da zunächst von einem Brand ausgegangen wurde, rückte die Feuerwehr Schwenningen mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften zu der gemeldeten Rauchentwicklung aus. Vorsorglich verließen sämtliche Mitarbeiter des Metallverarbeitungsbetriebes das Firmengebäude in der Weidenstraße. Wie die folgende Überprüfung durch die Feuerwehr ergab, war es zu keinem Brand gekommen. Während eines Metall-Bearbeitungsprozesses hatten sich Ölreste stark erhitzt und schließlich eine starke Rauchentwicklung in dem Betrieb verursacht. Personen oder Sachwerte kamen nicht zu Schaden.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell