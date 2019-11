Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Buggy mit 61 Sachen geblitzt

Märkischer Kreis (ots)

Ein nicht alltägliches Foto gelang Polizeibeamten am vergangenen Montag (11.11.) in Balve. Dort hatte sich ein Messwagen postiert, um die Geschwindigkeit in der 50-Zone zu überwachen. 265 Mal löste die Messeinheit aus, weil Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs waren. Doch in einem der Fälle wird es wohl keine Post nach Hause geben. Ein VW Golf fuhr mit 61 km/h durch die Messstelle. Allerdings genau in dem Moment, als auf dem Gehweg eine Mutter mit ihrem Kleinkind im Buggy vorbeilief (Foto). 15 Euro Verwarngeld wären die Konsequenz gewesen. Doch dieses Mal hat der Autofahrer Glück gehabt. Und die Beamten was zum Schmunzeln.

