Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Ochtrup - Keine Verletzten bei Pkw-Brand auf A31

Ochtrup (ots)

Am frühen Freitagabend ist es auf der A31, kurz vor der Anschlussstelle Ochtrup-Nord, zu einem Pkw-Brand gekommen. Eine Vierköpfige Familie war gegen kurz nach 18.30 Uhr mit ihrer Mercedes A-Klasse in Richtung Bottrop unterwegs, als der Fahrer Rauch am Fahrzeug feststellte. Er stoppte das Auto umgehend und sorgte gemeinsam mit der Unterstützung eines sofort helfenden Taxifahrers dafür, dass seine Frau und die beiden mitfahrenden kleinen Mädchen das Auto unverletzt verlassen konnten. Der Mercedes brannte vollständig aus. Die A 31 blieb für die Lösch-, Bergungs- und Aufräumarbeiten für etwa eine Stunde voll gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 3000 EUR geschätzt. Weil die Puppen der beiden Mädchen den Flammen zum Opfer gefallen waren, sorgten die Polizisten umgehend für Ersatz. Zwei Polizeiteddys halfen schnell und nachhaltig beim Trösten der beiden Kinder.

