Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald) Gabelstapler beschädigt Sprinkleranlage und löst so Feuerwehreinsatz bei einem Kommunikationsunternehmen aus

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Montagmorgen, kurz nach 08 Uhr, bei einem größeren Kommunikationsunternehmen in der Salomon-Siedle-Straße gekommen. Wie sich nach dem Eintreffen der unter Leitung von Franz Kienzler mit vier Fahrzeugen und 20 Mann anrückenden Feuerwehr Furtwangen herausstellte, war ein Gabelstapler im Bereich einer Produktions- und Lagerhalle gegen eine Vorrichtung der installierten Sprinkleranlage gestoßen und hatte so einen Brandmeldealarm ausgelöst. Zu einem Feuer war es nicht gekommen, so dass die Wehrmänner wieder abrücken konnten.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell