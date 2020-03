Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Egesheim

Landkreis Tuttlingen) (08.03.2020)

Egesheim (ots)

Bei einem Fußballspiel kam es am Sonntag gegen 16.30 Uhr zu einer größeren Auseinandersetzung. Über Notruf meldeten mehrere Zeugen der Polizei eine Massenschlägerei auf dem Spielfeld. Beim Eintreffen der ersten Besatzungen hatten bereits mehrere Personen den Sportplatz verlassen, die noch Verbliebenen hielten sich vor der Vereinsgaststätte auf und diskutierten lautstark. Zunächst wurden die Gruppen getrennt und die Beteiligten kontrolliert. Insgesamt waren sieben Personen sichtlich verletzt (5x Prellungen und Schürfwunden, 1x ausgeschlagen Zähne, 1x Risswunde an der Lippe). Mit Rettungswägen wurden die Verletzten in Krankenhäuser gebracht. Laut Angaben verschiedener Zeugen war die Stimmung zwischen den Spielern von Anfang an sehr aufgeheizt. Nachdem der Schiedsrichter in der 74. Minute zwei Verwarnungen ausgesprochen hatte, kam es auf dem Spielfeld zu Handgreiflichkeiten, in die sich auch Zuschauer einmischten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Tel. 07424/9318-0 (Polizei Spaichingen) entgegen.

