Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Tödlich verlaufener Arbeitsunfall bei Montagearbeiten an einem einklappbaren Baukran

VS-Schwenningen (ots)

Bei Montagearbeiten an einem einklappbaren Baukran ist es am heutigen Montagvormittag auf dem Baugebiet "Eschelen" - dem früheren Klinikgelände entlang der Röntgenstraße - für einen 54-jährigen Kranmonteur zu einem tödlichen verlaufenen Arbeitsunfall gekommen.

Nach ersten Ermittlungen war der Monteur am Vormittag damit beschäftigt, den mehrteiligen und einklappbaren Baukran abzubauen, um diesen dann an eine andere Stelle zu verbringen. Aus bislang noch nicht geklärter Ursache kippte der schon eingeklappte Baukran kurz vor 09.30 Uhr plötzlich um und erfasste den Montagearbeiter. Hierbei zog sich der 54-jährige Kranmonteur tödliche Verletzungen zu, denen er noch an der Unglücksstelle erlag. Auch ein geparktes Auto wurde von dem umgekippten Baukran beschädigt.

Feuerwehr und Rettungskräfte waren bei dem Arbeitsunfall mit mehreren Fahrzeugen und Kräften eingesetzt. Auch der Kreisbrandmeister Florian Vetter und eine Notfallseelsorgerin kamen zum Unglücksort. Nach den ersten Maßnahmen durch Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Schwenningen hat die Kriminalpolizei Villingen die weiteren Ermittlungen zur Ursache des Arbeitsunfalles übernommen.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell