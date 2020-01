Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einkaufswagen stieß gegen einen Pkw VW - Polizei bittet zur Aufklärung um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstagvormittag, 30.01.2020, stieß in der Zeit von 11:00 - 11:30 Uhr eine bislang unbekannte Person auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Friedenstraße mit dem Einkaufswagen gegen einen schwarzen VW Golf. Der Pkw wurde hierbei nicht unerheblich am Heck beschädigt.

Da der Verbrauchermarkt in den Vormittagstunden gut frequentiert sein dürfte, hofft die Polizei auf Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421/9420 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell