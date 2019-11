Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Bendorf - Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug in Weitersburg

Weitersburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde der Polizei in Bendorf durch mehrere Mitteiler übermittelt, dass ein betrunkener Mann durch die Hauptstraße in Weitersburg ziehen würde, laut umherschreie und gegen abgestellte Fahrzeuge treten solle. Vor Ort konnte der Mann nicht mehr angetroffen werden, jedoch wurde eine Beschädigung an einem PKW Opel festgestellt, welche auf den gemeldeten Sachverhalt zurückzuführen sein dürfte. Eine entsprechende Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wurde vorgelegt. Die Ermittlungen in Hinblick auf den unbekannten Täter dauern an. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Bendorf unter Rufnummer 02622/9402-0 erbeten.

