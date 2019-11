Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Bendorf - Hakenkreuze auf der Niederwerther Brücke

Niederwerth (ots)

Am Samstag gegen 13.20 Uhr stellte eine Joggerin auf der Niederwerther Brücke fest, dass mehrere Hakenkreuze auf den Gehweg aufgebracht wurden und teilte dies der Polizei in Bendorf mit. Im Rahmen einer Überprüfung vor Ort konnte festgestellt werden, dass auf dem asphaltierten Gehweg und der Fahrbahn 3 Hakenkreuze mittels grüner bzw. weißer Sprühfarbe aufgebracht wurden. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Es wird wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gegen bislang unbekannte(n) Täter ermittelt. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise an die Polizei in Bendorf unter Rufnummer 02622/9402-0 zu übermitteln.

